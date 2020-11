Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei mit richtigem Riecher - Fahrt unter Drogeneinfluss beendet

MeerbuschMeerbusch (ots)

Am Dienstag (03.11.), gegen 0:45 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Pkw in Meerbusch-Osterath auf der Meerbuscher Straße in Höhe vom Neusser Feldweg.

Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen nicht lange zurückliegenden Drogenkonsum hindeuteten. Der 29-jährige Düsseldorfer leugnete, in Kontakt mit Betäubungsmitteln gekommen zu sein. Ein Vortest verstärkte jedoch den Verdacht der Polizisten, da dieser ein positives Ergebnis auf Kokain anzeigte.

Dem Verdächtigen wurde daraufhin in der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sofern deren Untersuchung in einem Labor die bisherigen Vermutungen bestätigt, erwarten den jungen Mann neben strafrechtlichen Ermittlungen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Verkehrsregister sowie ein Fahrverbot von einem Monat, sofern es sich um den ersten Verstoß dieser Art handelt.

