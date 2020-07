Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Dreirädriges Kleinkraftrad verursacht Verkehrsunfall (20.07.2020)

Konstanz (ots)

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18 Uhr in der Universitätsstraße ereignet hat. Ein 54-jähriger Mann war mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad unterwegs, als er im Bereich der Einmündung zum Uni Parkplatz Süd in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet und hierbei mit dem Renault eines 46-Jährigen kollidierte. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

