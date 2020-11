Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch scheitert - Täter entkommen unerkannt

DormagenDormagen (ots)

Am Montag (02.11.), zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr, versuchten Unbekannte in Dormagen-Delhoven in ein Einfamilienhaus auf dem Julius-Leber-Weg einzubrechen. Hierfür gingen sie offenbar ein im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegenes Terrassenfenster an. Zwar wurde ein erheblicher Sachschaden verursacht, aber da Scheibe und Rahmen Stand hielten, gelangten die Täter nicht in den Innenraum.

Die Kripo bittet mögliche Zeugen, sich für Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen.

Weiterführende Informationen auch zur aktuellen Lage in Bezug auf Wohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss sind auf der Homepage der Kreispolizeibehörde zu finden. Unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar wird jeweils montags aktualisiertes Kartenmaterial eingestellt, das sämtliche der Polizei bekannt gewordenen Wohnungseinbrüche (und Versuchstaten) der vergangenen sieben Tage unter Wahrung der Vorgaben des Datenschutzes geographisch darstellt.

