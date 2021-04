Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Diesel aus Lkw-Tank gezapft

Heek (ots)

Auf Diesel in einem Lkw-Tank hatten es Unbekannte in Heek abgesehen. Gestanden hatte das Fahrzeug auf dem Rastplatz Averbeck an der BAB A31, als die Täter zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 05.00 Uhr, zuschlugen. Um an den Treibstoff zu gelangen, hatten die Täter die Sicherung am Tank gewaltsam entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

