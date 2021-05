Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchte Pkw Diebstähle

Geilenkirchen-Waldfeucht (ots)

In Geilenkirchen-Niederheid, an der Benzstraße, versuchten Unbekannte, zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (19. Mai) und 13 Uhr am Donnerstag (20. Mai) offenbar zwei parkende Fahrzeuge der Marke Iveco zu entwenden. Die Täter beschädigten die Türschlösser beider Wagen und schlugen bei einem die Scheibe der Fahrerseite ein. Die Lenkradschlösser wurden bei beiden Fahrzeugen beschädigt, ein Diebstahl gelang jedoch nicht. Aus den Innenräumen wurden keine Gegenstände entwendet.

In Waldfeucht-Haaren versuchten unbekannte Täter bereits zwischen 15 Uhr am Montag (3. Mai) und 5 Uhr am Dienstag (4. Mai) einen Pkw Ford Kuga zu entwenden. Der Pkw parkte zur Tatzeit an der Straße Haaserdriesch. Die Täter öffneten auch hier gewaltsam das Türschloss und öffneten die Abdeckung des elektrischen Steuergerätes. Offenbar gelang der Diebstahl des Fahrzeugs nicht, da dieses nicht gestartet werden konnte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

