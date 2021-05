Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl durch Anrempeln

Heinsberg (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus Heinsberg kaufte am Mittwoch, 19. Mai, gegen 21.55 Uhr, in einem Supermarkt an der Unterbrucher Straße ein. Nachdem er an der Kasse gezahlt hatte, packte er seine Ware ein. Dabei wurde er von hinten angerempelt. Kurze Zeit später musste er feststellen, dass seine Geldbörse sowie sein Schlüsselbund fehlten.

Taschendiebe haben vielfältige Tricks, um an ihre Beute zu gelangen. Die bekanntesten Tricks sind:

- Drängel-/Rempeltrick: Beim Einsteigen in den Bus stolpert jemand vor Ihnen, bückt sich oder bleibt plötzlich stehen. Während Sie auflaufen oder abgelenkt sind, greift ein zweiter Täter in Ihre Jacke, Tasche oder Ihren Rucksack.

- Stadt-/Fahrplantrick: Jemand fragt Sie nach dem Weg, hält ihnen einen Stadtplan vor oder bittet Sie - etwa auf Bahnhöfen - ihn an einen Fahrplanaushang oder Stadt-plan zu begleiten. Während Sie sich orientieren und abgelenkt sind, plündern Mittäter Ihre Tasche. - Spendensammler-/Geldwechsel-Trick: Sie werden gebeten, eine Münze zu wechseln oder eine Spende für einen vermeintlich guten Zweck zu geben. Während Sie das Münzfach Ihrer Geldbörse öffnen, lenkt der Täter Sie ab, wirft seine Münze in Ihr Portemonnaie, zeigt auf das gewünschte Kleingeld oder irritiert Sie anderweitig. Dabei stiehlt er die Banknoten aus dem Geldscheinfach.

Die Tricks sind vielfältig - eins ist aber immer gleich:

Die Diebinnen und Diebe nutzen sorgloses Verhalten oder die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Daher können Sie durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten selbst viel tun, um sich vor Schäden durch Taschendiebe zu schützen.

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Ruck-säcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobil-telefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

- Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

