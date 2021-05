Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrschulfahrzeug

Übach-Palenberg (ots)

Am Donnerstag (20. Mai) ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der Geilenkirchener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fahrschulfahrzeug. Ein Fahrlehrer war mit seiner Fahrschülerin auf der Geilenkirchener Straße aus Richtung Frelenberg in Richtung Geilenkirchen unterwegs. Dabei fuhren zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche mit ihren Fahrrädern neben und hinter dem Fahrschulwagen her. Nach Angaben des Fahrlehrers hätten diese ihn sowie die Fahrschülerin mehrfach beleidigt und wären sehr dicht aufgefahren. Als das Fahrschulfahrzeug verkehrsbedingt hinter mehreren am Fahrbahnrand parkenden Pkw warten musste, fuhr der 14-Jährige rechts neben das Lehrfahrzeug. Dadurch erschrocken führte der Fahrlehrer eine Notbremsung durch. Der 16-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad hinter dem Pkw befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Nach dem Unfall verhielten sich beide Jugendlichen nach Aussagen des Fahrlehrers verbal aggressiv ihm gegenüber, nachdem er ausgestiegen war, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 16-Jährige in einem RTW vor Ort ambulant behandelt. In Begleitung seiner Mutter wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise sowie zum Verhalten der Unfallbeteiligten machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

