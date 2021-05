Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am 19. Mai (Mittwoch), zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite eines Pkw ein, der an der Straße Körrenziger Weg abgestellt war. Vom Beifahrersitz entwendeten sie eine Geldbörse in der sich Bargeld, diverse Karten sowie persönliche Dokumente befanden.

