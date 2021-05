Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtaschenraub

Übach-Palenberg (ots)

Auf der Comeniusstraße rissen zwei unbekannte Männer einer 31-jährigen Frau aus Übach-Palenberg am Mittwoch, 19. Mai, gegen 13.15 Uhr, die Handtasche von der Schulter und flüchteten anschließend in einen anfahrenden Bus der Linie 431. Der Bus entfernte sich über die Carolus-Magnus-Straße. Die beiden Täter wurden von der 31-Jährigen als augenscheinlich asiatisch beschrieben. Beide waren etwa 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, und trugen einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Einer hatte schwarze Haare, die zu einem Seitenscheitel gekämmt waren und war mit einer Arbeitsjacke, einer grauen Hose und braunen Sportschuhen mit einem "V" als Applikation bekleidet. Der andere trug eine schwarze Sweatjacke und eine schwarze Hose. Er hatte hoch gegelte Haare und trug eine Tasche mit der Aufschrift "Hermes" bei sich. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

