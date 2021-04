Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß beim Abbiegen fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden - Velbert - 2104069

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (18. April 2021) hatte der Fahrer eines VW Golf die Absicht, im Kreuzungsbereich "Rheinlandstraße" / "Mettmanner Straße" in Velbert nach links in die Mettmanner Straße abzubiegen. Er missachtete die Vorfahrt eines auf der Rheinlandstraße entgegenkommenden Smart und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeugführer mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Das war geschehen:

Gegen 20:55 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer eines VW Golf die "Rheinlandstraße" aus Richtung "Langenberger Straße" kommend. Im Kreuzungsbereich zur "Mettmanner Straße" hatte er die Absicht, nach links auf die "Mettmanner Straße" abzubiegen.

Im Abbiegevorgang missachtete er einen ihm entgegenkommenden Smart, welcher vorfahrtberechtigt die Rheinlandstraße in Richtung Langenberger Straße befuhr. Der VW Golf stieß mit dem Smart zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart circa 20 Meter nach rechts über den Kreuzungsbereich geschoben, wo er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Toyota Aygo zusammenstieß.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der VW Golf als auch der Smart waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Auch der am Fahrbahnrand abgestellte Toyota Aygo wurde beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rheinlandstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Platz im Bereich der Einmündung zur Mettmanner Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell