Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mülleimer angezündet - Zeugen gesucht

Riegel-Malterdingen (ots)

Durch Unbekannte wurde ein Mülleimer am Bahnhof Riegel-Malterdingen entzündet. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Am Montag, den 12. April 2021 gegen 16:00 Uhr wurde am Bahnhof Riegel-Malterdingen durch eine bislang Unbekannte Täterschaft ein, am Gebäude naheliegender, Mülleimer entzündet. Der Brand war bei Eintreffen der Bundespolizei bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Der Mülleimer ist komplett abgebrannt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell