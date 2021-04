Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vermisster 14-Jähriger in Basel aufgegriffen

Basel (ots)

Als ein 14-Jähriger aus Laufenburg (Baden) gestern nicht nach Hause kam, verständigten die Eltern die Polizei. Der Jugendliche konnte durch die Bundespolizei im Badischen Bahnhof in Basel aufgegriffen werden. Er war auf dem Weg nach Sachsen zu einer Freundin.

Der 14-Jährige deutsche Staatsangehörige wollte am Mittwoch (07.04.2021) eigentlich nur für einige Tage eine Freundin in Sachsen besuchen. Den Eltern erzählte er jedoch nichts von seinen Plänen. Als der Junge mittags nicht nach Hause kam, verständigten diese die Polizei. Beamte der Bundespolizei konnten den 14-Jährigen am späten Mittwochabend im Badischen Bahnhof in Basel aufgreifen, bevor er mit dem Zug die Reise antrat. Der Vater konnte den Jungen auf dem Bundespolizeirevier in Lörrach abholen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell