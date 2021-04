Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit vier Haftbefehlen Gesuchter wird nach Deutschland ausgeliefert

Walshut-Tiengen (ots)

Ein mit vier Haftbefehlen europaweit gesuchter 33-Jähriger, wurde am 1. April von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Der Mann sitzt nun in Haft.

Der deutsche Staatsangehörige wurde bereits am letzten Donnerstag (01.04.2021) von den Schweizer Behörden, am Übergang Waldshut an die Bundespolizei übergeben. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der Mann mit EU-Haftbefehl gesucht. Zwei weitere Haftbefehle lagen wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor. Zudem werden dem 33-Jährigen mehrere Fälle von Computerbetrug vorgeworfen. In diesen Fällen wurde Untersuchungshaft durch ein Gericht angeordnet. Da der Gesuchte wegen den Körperverletzungsdelikten bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt wurde, jedoch gegen Auflagen verstieß, wurden Sicherungshaftbefehle gegen ihn erlassen. Die Bundespolizei führte den Mann beim Haftrichter vor und lieferte ihn danach in eine Justizvollzugsanstalt ein. Ein Gericht muss nun prüfen, ob die Bewährungsstrafen widerrufen werden, und er die verhängten Strafen verbüßen muss.

