Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gerichtsverhandlung ferngeblieben, 38-Jähriger muss in U-Haft

Hartheim am Rhein (ots)

Weil ein 38-Jähriger mehrere teils schwere Straftaten verübt haben soll und der Gerichtsverhandlung fernblieb, wurde er mit U-Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizei konnte den Mann jetzt dem Haftrichter vorführen.

Der 38-Jährige wurde am Ostermontag (05.04.2021) auf der Tank- und Rastanlage Hartheim/Heitersheim durch die Bundespolizei kontrolliert. Eine Überprüfung der Personalien im Fahndungssystem ergab, dass der Mann in Deutschland mit U-Haftbefehl gesucht wurde. Der rumänische Staatsangehörige soll in Deutschland in den vergangenen Jahren, mehrere teils schwere Straftaten begangen haben. Unter anderem wird ihm Diebstahl mit Waffen sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Da er der Gerichtsverhandlung fernblieb, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Die Bundespolizisten führten den Mann dem Haftrichter vor und lieferten ihn danach in eine Justizvollzugsanstalt ein.

