POL-MA: Heidelberg/Bergheim: 73-jähriger Mann wird Opfer eines Trickdiebstahls - Zeugen gesucht

Ein 73-jähriger Mann wurde am Mittwochvormittag im Stadtteil Bergheim Opfer eines trickreichen Diebs. Der Mann wurde gegen 10:15 Uhr von einem Unbekannten vor einer Klinik in der Luisenstraße angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Der Senior öffnete daraufhin seine Geldbörse und holte das Kleingeld zum Wechseln heraus. Währenddessen sprach der unbekannte Täter den 73-Jährigen erneut an und fragte, ob er eine Parkkarte bei sich habe. Als der Geschädigte die Frage nach kurzer Suche verneinte, steckte er sich den Geldbeutel wieder ein und lief in Richtung Neckar. Erst später bemerkte er, dass das Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus dem Geldbeutel entwendet worden war.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Südländisches Aussehen; 165cm groß; ca. 45 Jahre alt; gepflegtes Aussehen; kein Bart; keine Brille; mittellange schwarze Haare; dunkelblaue Jacke mit dunkelblauem Pullover und grünem T-Shirt darunter; dunkle Hose; akzentfreies deutsch gesprochen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/1741700 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor Trickdieben, die sehr einfallsreich sind, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Hinweise und Tipps, wie sie sich vor Taschen- und Trickdiebstählen schützen können, finden sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

