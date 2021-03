Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter im Fernzug festgenommen

Schliengen (ots)

Ein 31-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde konnte durch eine Streife der GoD in einem Fernzug zwischen Freiburg und Basel festgenommen werden. Er wurde ein eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Sonntagnachmittag kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) einen 31Jährigen in einem Fernzug auf Höhe Schliengen. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen durch die Bundespolizei ergab zwei offene Haftbefehle. Wegen Diebstahl war er zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro, ersatzweise 30 Tage Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell