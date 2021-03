Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in Lauchringen

Lauchringen (ots)

Da er die zu vollstreckende Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde ein 33-Jähriger in Lauchringen durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwoch führten Kräfte der Bundespolizei eine Kontrollstelle in Lauchringen durch und kontrollierten dabei einen 33-Jährigen. Die Überprüfung des rumänischen Staatsangehörigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen Diebstahl waren 1755 Euro oder ersatzweise 117 Tage Freiheitsstrafe zu vollstrecken. Da der Gesucht die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

