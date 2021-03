Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Ticket unterwegs - Gesuchter muss in Haft

Freiburg im Breisgau (ots)

Wer mit Haftbefehl gesucht wird, sollte es vermeiden ohne Fahrschein mit dem Zug unterwegs zu sein. Einem 33-Jährigen wurde das zum Verhängnis, er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und verbüßt nun eine 50-tägige Haftstrafe.

Am späten Dienstagabend (23.03.2021) wurde die Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof zu einer Personalienfeststellung gerufen. Ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde im Zug ohne Fahrschein festgestellt. Eine Überprüfung der Personalien im Fahndungssystem ergab, dass der Mann wegen Beleidigung rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt wurde. Die Summe wurde jedoch nie bezahlt, deswegen wurde er mit Haftbefehl gesucht. Da er auch vor Ort die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizisten festgenommen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Erschleichen von Leistungen, wurde der 33-Jährige zur Verbüßung der 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

