Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchte Frau ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Eine 26-Jährige, die mit einem Europäischen Untersuchungshaftbefehl gesucht worden war, konnte nach Deutschland ausgeliefert werden. Sie wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochmittag wurde eine 26-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Die deutsche Staatsangehörige war mit einem Europäischen Untersuchungshaftbefehl gesucht und in der Schweiz festgenommen worden. Gegen die Gesuchte besteht der Verdacht des Diebstahls und Computerbetrugs. Wegen des Untersuchungshaftbefehls wurde die 26-Jährige durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach Vorführung bei einem Haftrichter wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

