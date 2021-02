Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. Rottweil) Narren ergreifen die Flucht vor Polizei 14.2.21

Oberndorf (ots)

Die Narren sind in am Sonntagnachmittag trotz Ausgangsbeschränkungen und weiteren Verboten im Raum Oberndorf nur vereinzelt ihrer Tradition nachgegangen. In einem Fall wurde es aber doch zu bunt. Ein Anrufer hatte die Polizei Oberndorf informiert, dass Narren in Bochingen in der Balinger Straße den Verkehr anhalten und an Zuschauer Brezeln verteilen würden. Als eine Polizeistreife dem Hinweis nachging, ergriffen die Narren die Flucht und verteilten sich in alle Richtungen. Wer an der Spontanaktion tatsächlich teilgenommen hat, ließ sich nicht mehr feststellen. Auch in Boll und Epfendorf sind am Sonntagnachmittag von dem Beamten, die den Infektionsschutz überwachten, vereinzelt Narren gesichtet worden, die ohne Begleitung im "Häs" unterwegs waren. Insgesamt war dieses "närrische Treiben" im Sonntag aber überschaubar.

