Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Weil am Rhein (ots)

Ein 31-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen und drei Aufenthaltsermittlungen gesucht wurde konnte durch die Bundespolizei in einem Fernbus bei der Einreise nach Deutschland festgenommen werden.

Am Sonntagabend kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 31-Jährigen als Mitfahrer in einem Fernbus aus Italien, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Der senegalesische Staatsangehörige konnte sich dabei mit einem senegalesischen Reisepass ausweisen, verfügte jedoch nicht über den notwendigen Aufenthaltstitel. Die Überprüfung des 31-Jährigen ergab zudem fünf Ausschreibungen gegen ihn. Wegen Erschleichen von Leistungen war mittels Haftbefehl eine Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro zu vollstrecken, ersatzweise 90 Tage Freiheitsstrafe. Zudem bestand ein Vollstreckungshaftbefehl über vier Monate Freiheitsstrafe wegen unerlaubten Betäubungsmittelhandel. Wegen Verstößen gegen das Asylgesetz, Betäubungsmittelgesetz und Aufenthaltsgesetz bestanden des weiteren drei Aufenthaltsermittlungen gegen den Gesuchten. Aufgrund der zu vollstreckenden Haftbefehle wurde der 31-Jährige durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufgrund des fehlenden Aufenthaltstitels wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell