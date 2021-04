Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher scheitern an Eingangstür

Karlsruhe (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam es am Montagabend in einem Einkaufsmarkt in der Karlsruher Bannwaldallee. Dabei scheiterten die Täter an der Eingangstür und ließen von ihrem Vorhaben ab.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchten die bislang Unbekannten die Glasschiebetür des Haupteinganges gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang, wurde ein Glaselement einer weiteren Seitentür stark beschädigt, sodass hier ein zirka 40 cm großes Loch entstand. Vermutlich aufgrund des Auslösens der Alarmanlage machten sich die Täter daraufhin aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen die am Montagabend im Bereich der Bannwaldallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/6663611 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell