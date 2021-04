Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ittersbach - Mit Auto überschlagen

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am späten Samstagabend Im Kirchle in Karlsbad-Ittersbach. Der 30-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug um kurz vor Mitternacht aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve ins Schleudern und überschlug sich. Außer einem wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug hatte der Fahrer aber weder Verletzungen noch einen Fremdschaden zu beklagen.

Marco Günter, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell