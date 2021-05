Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Am Mittwoch, 19. Mai, gegen 9.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Hückelhoven, zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer, in einem schwarzen Pkw Golf die Klosterstraße aus Richtung Wassenberg kommend in Fahrtrichtung Myhl. Hinter einem Ausflugsrestaurant kam ihnen ein blauer Pkw Ford auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Fahrzeugführer nach rechts in den Grünstreifen aus. Dadurch wurde sein Fahrzeug erheblich beschädigt. Die unbekannte Person mit dem blauen Pkw Ford hielt nur kurz an und fuhr dann weiter in Richtung Wassenberg. Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht jetzt nach dem Fahrer/der Fahrerin des blauen Pkw Ford sowie nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum blauen Ford oder zu dessen Insassen machen können. Diese werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

