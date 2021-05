Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Ladendiebstahl

Erkelenz (ots)

Nachdem zwei Frauen am 18. Mai (Dienstag), gegen 10.45 Uhr, in einem Verbrauchermarkt an der Antwerpener Straße Lebensmittel gestohlen hatten, flüchteten sie aus dem Geschäft. Ein Ladendetektiv verfolgte die beiden und konnte sie einholen. Unter erheblicher Gegenwehr gelang es ihm, eine der Frauen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurde der Ladendetektiv leicht verletzt. Die andere Frau flüchtete zunächst. Die 27-jährige Frau aus Heinsberg wurde zur Polizeiwache nach Erkelenz gebracht und dem zuständigen Kriminalkommissariat übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte auch die zweite Täterin (eine 32-jährige Frau aus Hückelhoven) identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

