Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus Garage gestohlen

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Unbekannte drangen am Montag (17. Mai), zwischen 20.15 und 21 Uhr, in eine Garage an der Straße Vinn ein und entwendeten aus dem Inneren ein blaues E-Bike (Damenrad) der Marke Koga Myata /E-Tour.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell