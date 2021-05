Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerraum aufgebrochen

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am Dienstag, 18. Mai, zwischen 9.30 Uhr und 14.50 Uhr, traten unbekannte Personen die Tür zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Hartenbauer ein. Aus dem Raum entwendeten sie einen 5-Liter Kanister mit Benzin.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell