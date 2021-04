Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Stühle vom Ehmsendenkmal geworfen

Arnsberg (ots)

Jugendliche warfen am Dienstag zwei leichte Metallstühle vom Ehmsendenkmal. Die Stühle hatten sie zuvor vom Grundstück des benachbarten Seniorenheims entwendet. Als die Polizei gegen 16.20 Uhr am Denkmal eintraf, flüchteten etwa zehn Jugendliche in das angrenzende Eichholz. Eine Beschreibung der Flüchtigen liegt nicht vor. Die Stühle landeten in den Bäumen unterhalb des "Flüsterhäuschens". Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

