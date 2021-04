Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann zwischen Autos eingeklemmt

Meschede (ots)

Am Montag gegen 10:25 Uhr wurde ein Mann zwischen zwei Autos eingeklemmt. Der 45-Jährige aus Hamm stellte sein Auto in der Straße "Am Krähenberg" ab, ohne es gegen Wegrollen zu sichern. Der PKW rollte die leicht abschüssige Straße zurück. Als der Mann sein Auto aufhalten wollte, wurde er zwischen seinem und einem anderen geparkten PKW eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

