Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Motorrad

Arnsberg (ots)

Am Montag gegen 1:35 Uhr kam es zu einem Alleinunfall mit einem Motorrad. Der 26-jährige Fahrer befuhr die K 8 von Breitenbruch in Richtung Niedereimer als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der Arnsberger verletzte sich bei dem Unfall schwer.

