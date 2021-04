Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsberg (ots)

Am Freitag gegen 20:03 Uhr kam es auf der K 15 zwischen Brilon-Altenbüren und Olsberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22 jähriger überholte in dem dortigen Gefällestück mit seinem PKW zunächst zwei andere PKW und kam in einer sich anschließenden Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 22 jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bochum geflogen werden. Am PKW entstand Totalschaden. Die K 15 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Be

