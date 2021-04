Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In eine Wohnung am Wintroper Weg brachen unbekannte Täter am Montag ein. Zwischen 17 Uhr und 22:05 Uhr drangen die Täter in das Haus ein. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür auf und entwendeten eine Musikbox sowie zwei Powerbanks. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

