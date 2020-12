Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Exhibitionismus

Unbekannter zeigt sich entblößt

Kleve-MaterbornKleve-Materborn (ots)

Am Dienstag (1. Dezember 2020) gegen 19:15 Uhr war eine 70-Jährige zu Fuß auf der Berliner Straße unterwegs. Auf Höhe des Spielplatzes an der Ecke Berliner Straße/ Jenaer Straße sprach sie ein unbekannter Mann an, der auf dem Gelände des Spielplatzes stand. Als die 70-Jährige zu ihm schaute, sah sie, dass der Mann seine Hose heruntergelassen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Zeugin lief daraufhin sofort weiter. Ihren Angaben nach war der Unbekannte zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,75cm groß. Er trug dunkle Kleidung und eine Kapuze über dem Kopf. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

