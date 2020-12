Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Lagerhalle

Täter leihen sich Karren

Kevelaer-WinnekendonkKevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen (1. Dezember 2020) drangen unbekannte Täter in die Lagerhalle auf einem Hof an der Sonsbecker Straße ein, indem die ein Vorhängeschloss am Tor durchtrennten. Sie entwendeten einen Hochdruckreiniger, ein Schweißgerät und einen Akkuschrauber. Die Diebe nutzen einen Karren aus der Halle, um ihre Beute über ein Feld hin zu einem vermutlich wartenden Fahrzeug zu bringen. Dann flüchteten sie, den Karren ließen sie zurück. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

