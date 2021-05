Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen mit gestohlenen Fahrrädern festgenommen

Heinsberg-Karken (ots)

Am Morgen des 18. Mai (Dienstag), gegen 6.40 Uhr meldeten Zeugen zwei verdächtige Personen an einer Tankstelle an der Roermonder Straße. Beim Eintreffen der Beamten führten diese zwei Männer aus Heinsberg (23 und 26 Jahre alt) zwei Fahrräder mit sich. Die Beamten hatten den Verdacht, dass die Zweiräder entwendet wurden und nahmen die beiden Personen vorläufig fest. Im weiteren Verlauf des Vormittages stellte sich heraus, dass die Fahrräder in der Nacht in den Niederlanden gestohlen wurden. Sie konnten an den Eigentümer zurückgegeben werden. Ob es sich bei den beiden Personen auch um die Diebe handelt, ist nun Teil der Ermittlungen.

