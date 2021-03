Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw, Pressemeldung der PI Daun

Darscheid (ots)

In der Nacht vom 21.03.2021 auf den 22.03.2021 wird zwischen 19:30 Uhr und 06:30 Uhr ein blauer BMW der 3er Reihe auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in 54552 Darscheid durch Besprühen mit weißer Farbe beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 1.500 EUR belaufen.

Bei Hinweisen zur Tat melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun, Mainzer Straße 19 in 54550 Daun, Tel.: 06592/96260.

