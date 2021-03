Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Montag, den 15.03.2021, wurde im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Ford-Madison-Platzes in Prüm ein geparkter VW Golf, Farbe schwarz, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell