Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Transporter

Erkelenz (ots)

Unbekannte Personen brachen die Seitentür eines Transporters, der an der Straße Am Hagelkreuz abgestellt war, in der Zeit zwischen Montag (17. Mai), 18 Uhr und Dienstag (18. Mai), 7.20 Uhr, auf. Sie durchwühlten den Innenraum und entwendeten verschiedene Elektrowerkzeuge.

