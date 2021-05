Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Audi S5 Coupé entwendet

Waldfeucht-Haaren (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 18. Mai, zwischen 3 und 3.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen blauen Pkw Audi S 5 Coupé aus der Einfahrt eines Hauses an der Straße Am Driesch. Das Fahrzeug war mit einem Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) ausgestattet.

