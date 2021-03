Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt Einbrecher fest

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend haben sich Unbekannte Zutritt zu einem metallverarbeitenden Betrieb in der Klosterstraße verschafft. Gegen 22 Uhr hatte ein Zeuge vier verdächtige Personen auf dem Grundstück bemerkt und die Polizei verständigt. Die alarmierten Beamten umstellten kurze Zeit später das Firmengelände und konnten das weiträumige Grundstück mit Unterstützung der Bundespolizei und ihres erst seit kurzer Zeit zur Verfügung stehenden Nachtsichtgerätes absuchen. Eine tatverdächtige Person trafen die Polizisten hinter einem beschädigten Zaun an. Sie nahmen den 22-Jährigen und kurz darauf seine 45- und 41-jährigen Komplizen auf dem Betriebsgelände fest und brachten sie zur Wache. Die Tatverdächtigen, die alle drei keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Der folgte dem Antrag und schickte das Trio in Untersuchungshaft.

