Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Bike aus Garage entwendet

Heinsberg-Karken (ots)

Ein E-Bike war die Beute unbekannter Täter, die in der Nacht zum 20. Mai (Donnerstag) in eine Garage an der Straße Am Bach eindrangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell