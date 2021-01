Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Tote nach Brand in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Geislingen-Binsdorf (ZAK): Zwei Tote nach Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Plettenbergstraße sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Gegen 5.55 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Zollernalbkreises ein Gebäudebrand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurze Zeit später stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden die Anwohner per Rundfunk gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei den Löscharbeiten wurden zwei Tote aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich um die Bewohner des Hauses, eine 85-jährige Frau und ihren 71-jährigen Ehemann, handelt.

Das Gebäude ist nach dem Brand stark einsturzgefährdet und kann derzeit noch nicht betreten werden. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 80 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit 22 Einsatzkräften am Brandort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell