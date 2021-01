Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlag gegen den gewerbsmäßigen Rauschgifthandel - fünf Beschuldigte in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung vom 17.01.2021/10.45 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Wernau/Esslingen (ES): Die fünf Beschuldigten, die - wie bereits berichtet - am Dienstagabend in Wernau unter dem dringenden Verdacht des gewerbsmäßigen Drogenhandels vorläufig festgenommen worden waren, wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser nahm die vier Männer im Alter zwischen 32 bis 51 Jahren und die 25-jährige Frau in Untersuchungshaft. (ak)

