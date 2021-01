POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Fehler beim Überholen, Rettungsgasse missbräuchlich genutzt

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagnachmittag auf der B 28 zwischen Sondelfingen und der Abfahrt zur B 28 nach Bad Urach ereignet hat. Eine 29-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit ihrem Peugeot auf der rechten Spur der Bundesstraße von Reutlingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Abfahrt der B 28 in Richtung Bad Urach wollte sie einen vorausfahrenden Pkw überholen und scherte auf die linke Spur aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein auf der linken Spur heranfahrender, 35-jähriger Fahrer eines Mazdas versuchte durch eine Notbremsung und Hupen ein Auffahren zu verhindern und nach links auszuweichen. Dabei knallte er mit seinem Wagen in die Leitplanken und schleuderte diese entlang. Die Unfallverursacherin erschrak durch das Unfallgeschehen so, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und ebenfalls ins Schleudern kam. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Während der Mazda-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Mazda musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Durch den Verkehrsunfall bildete sich auf der Bundesstraße ein erheblicher Rückstau. Während sich alle Fahrer vorbildlich an die Verkehrsregeln hielten und eine ausreichende Rettungsgasse bildeten, damit die Rettungskräfte zeitnah an die Unfallstelle gelangen konnten, musste eine nachfolgende Streifenwagenbesatzung einen 45-Jährigen anhalten. Dieser hatte mit seinem Audi die Rettungsgasse genutzt, um schneller voranzukommen. Den völlig uneinsichtigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (cw)

Metzingen (RT): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein Pkw-Lenker hat am Dienstagmorgen auf der B 28 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der 46-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der linken Fahrspur der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Metzingen-Ost kam er zu weit nach links und geriet mit seinem Wagen in den am Straßenrand liegenden Schneematsch. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über seine A-Klasse und krachte frontal gegen die Mittelleitplanke. In der Folge wurde das Auto nach rechts abgewiesen und kollidierte mit dem Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugs eines 30-Jährigen. Ersten Erkenntnissen nach war der Unfallverursacher unverletzt geblieben. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die A-Klasse musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke beträgt zirka 1.000 Euro, an dem Sattelzug wird er auf rund 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Brand in Mehrfamilienhaus

Zum Brand einer Matratze in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Ottilienplatz sind am Dienstagabend die Rettungs- und Einsatzkräfte ausgerückt. Gegen 22 Uhr hatte ein eingeschaltetes Heizkissen eine Matratze in Brand gesetzt, worauf ein Rauchmelder Alarm schlug und sowohl die Bewohnerin als auch zwei weitere, 79 und 80 Jahre alte Hausbewohner auf das Feuer aufmerksam wurden. Gemeinsam gelang es ihnen, die Flammen noch vor dem Eintreffen er Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Rettungskräften vor Ort kam, zu löschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der an der Matratze entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Wohnung blieb bewohnbar. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts ist es am Dienstagabend zum Brand eines Pkw an der Ecke Zeppelinweg/ Brühlstraße gekommen. Ein Anwohner bemerkte gegen 21.20 Uhr das Feuer aus dem Motorraum eines auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Mercedes Vito und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte den brennenden Wagen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. (rn)

