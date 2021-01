Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tierische Einsätze; Verkehrsunfälle; Alkoholisierte Fahrer

Metzingen (RT): Tierische Einsätze

Zu zwei tierischen Einsätzen mussten Beamte des Polizeireviers Metzingen am Mittwochnachmittag ausrücken. Gegen 14.15 Uhr gingen einige Meldungen ein, dass auf den Feldern zwischen Neuhausen und Dettingen mehrere Schafe frei umherlaufen würden. Diese hätten die Bahnlinien überquert und wären in Richtung B 28 unterwegs. Die Polizisten entdeckten kurze Zeit später vier Schafböcke, die auf den Feldern in Richtung der Bundesstraße liefen. Es gelang ihnen, diese bis zum Eintreffen des Besitzers in Schach zu halten. Mit weiteren tatkräftigen Helfern wurden die Ausreißer anschließend eingefangen und über eine Strecke von mehreren Kilometern zurück zu ihrer Herde gebracht.

Kaum hatte sich eine der beiden eingesetzten Polizeistreifen gegen 15.45 Uhr wieder einsatzklar gemeldet, bekamen sie den Auftrag, zu einem nahegelegenen Feldweg bei Dettingen zu fahren. Ein aufmerksamer Passant hatte in der Nähe einer Firma einen regungslosen Falken im Schnee entdeckt. Das völlig entkräftete Tier wies äußerlich keine Verletzungen auf, konnte jedoch nur noch den Kopf bewegen. Der Vogel wurde im Anschluss durch die Streife nach Mössingen zum dortigen Vogelschutzzentrum gebracht. Eine erste Untersuchung durch die Spezialisten ergab, dass der Falke sehr abgemagert war und aufgepäppelt werden muss. Er wurde bei den Vogelfreunden aufgenommen und erstmal gefüttert. (ms)

Sonnenbühl (RT): In die Leitplanken gekracht

Für die Fahrbahnverhältnisse zu schnell war ein 22-Jähriger am Mittwochabend mit seinem VW Touran unterwegs. Der junge Mann befuhr gegen 20.30 Uhr die K 6767 zwischen Haid und Meidelstetten. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Wagen auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und krachte in die Leitplanken. Dabei wurde sein Touran so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim (ES): In Schlangenlinien vor Polizei hergefahren

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochnachmittag in Schlangenlinien vor einem Streifenwagen gefahren. Die Beamten waren gegen 16.30 Uhr auf der Dettinger Straße unterwegs, als ihnen der Roller durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Da sich bei der anschließenden Kontrolle Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung bei dem 31-jährigen Fahrer ergaben, musste er auf das nahegelegene Revier mitkommen. Dort bestätigte ein Test den Verdacht der Polizisten. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Weiter stellte sich heraus, dass der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. (ms)

Erkenbrechtsweiler (ES): Mit Vorfahrtsberechtigtem kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit einem beträchtlichen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro hat sich am Mittwochvormittag in Erkenbrechtsweiler ereignet. Gegen 11.50 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einer Mercedes E-Klasse die Schillerstraße und wollte nach links in die Uhlandstraße abbiegen. Auf der schneebedeckten, winterglatten Fahrbahn kam sein Wagen nicht rechtzeitig zum Stillstand, worauf es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem von rechts kommenden Ford Kuga einer 59 Jahre alten Frau kam. Deren Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 57-Jährige am Mittwochvormittag auf der K 6919 verursacht hat. Die Frau war gegen 11.25 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Kreisstraße von Sickenhausen in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs, als sie auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Ihr Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde dabei zum Glück nicht verletzt. An ihrem Polo entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Albstadt-Truchtelfingen (ZAK): Betrunken unterwegs

Ganz erheblich betrunken war eine 53-Jährige, die Beamte des Polizeireviers Albstadt am Mittwochnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße kontrolliert haben. Der VW Polo der Frau war den Polizisten kurz nach 16 Uhr aufgefallen, weil er aufgrund eines technischen Defekts im dortigen Kreisverkehr liegengeblieben war. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei der Frau fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein noch an Ort und Stelle einbehalten wurde. (cw)

Bisingen (ZAK): Radfahrer übersehen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Abzweigung B 463 und K 7154 ereignet hat. Eine 50-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße von Owingen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Kreisstraße in Richtung Bisingen abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigen 20-jährigen Pedelec-Fahrer, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Radler nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Polo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (cw)

