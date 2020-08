Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pollhagen- Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagmorgen, 21.08.2020, gegen 06.10 Uhr, erhielten Polizei und Rettungsdienste die Alarmierung für einen schweren Verkehrsunfall am Ortsausgang von Pollhagen in Richtung Wölpinghausen. Eine Person sei eingeklemmt und nicht mehr ansprechbar. Die eingesetzten Sanitäter und der Notarzt konnten den schwerverletzten Fahrer eines Skoda Kombi vor Ort stabilisieren und organisierten den Transport mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen der Stadthäger Polizei wollte der 57-jährige Fahrer des Pkw, aus Pollhagen kommend, nach links in Richtung Wölpinghausen abbiegen. Vermutlich übersah er dabei den aus dieser Richtung kommenden Sattelzug. Der 59-jährige Fahrer dieses Lkw fuhr auf der bevorrechtigten Straße in Richtung Lauenhagen. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander, wobei der Lkw nach links in die Leitplanken der Zufahrt zu einem Resthof fuhr und dort verkeilt liegen blieb. Der Pkw wurde ca. 25 m in Richtung Lauenhagen geschleudert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Nordsehl/Lauenhagen, Niedernwöhren/Meerbeck und Pollhagen waren mit ca. 30 Leuten vor Ort und bereiteten Hydraulikrettungsgerät vor, um den Fahrer damit notfalls zu befreien. Der Bauhof reinigte den Unfallbereich von ausgelaufenen Betriebsstoffen und Unfalltrümmern. Die L 371 war bis ca. 08.30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Dazu unterstützen Polizeibeamte aus dem Kommissariat Bad Nenndorf.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell