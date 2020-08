Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ruhestörungen/Überprüfungen

Nienstädt (ots)

(ma)

Anwohner der Kreuzstraße in Liekwegen beschwerten sich am Dienstag um 22.15 Uhr bei der Polizei Bückeburg über mehrere Jugendliche, die sich lautstark an der Aussichtsplatttform "Birkenhöhe" aufhielten.

Die Personen im Alter von 16-19 Jahren mussten auf Anweisung der Beamten weggeworfenen Müll aufräumen und erhielten Platzverweise.

Um 23.00 Uhr führten die Beamten eine weitere Kontrolle auf dem Watermannschen Weg in Liekwegen durch und traf nahezu auf dieselben Jugendlichen, die zuvor an der Kreuzstraße einen Platzverweis erhielten.

Bei einem 19jährigen Jugendlichen aus Stadthagen wurden Reststoffe von Betäubungsmitteln und eine verbotene Kräutermühle aufgefunden bzw, beschlagnahmt.

