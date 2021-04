Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Verkehrsunfall mit Verletzten

Sinzheim (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstagmorgen auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Bühl und Baden-Baden in Fahrtrichtung Karlsruhe zu drei leicht Verletzten geführt. Nachdem eine 61-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 10.05 Uhr vom mittleren Fahrstreifen auf den linken wechselte, um einen vor ihr fahrenden Lkw zu überholen, übersah sie vermutlich einen von hinten herannahenden Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen konnte der 68-jährige Mercedes-Lenker vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf das linke Heck des Suzuki. Bei dem Aufprall kam er nach links ab, streifte die Betonschutzplanke, schleuderte am Suzuki und einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugmaschine vorbei, prallte in die Seitenschutzplanke und kam etwa 120 Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Suzuki wurde durch den Zusammenstoß nach rechts geschleudert, von der Sattelzugmaschine erfasst, prallte in eine dortige Seitenschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Unfallverursacherin, ihr 68 Jahre alter Beifahrer sowie der Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht. Der 62-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt über 80.000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt, der rechte und mittlere Fahrstreifen teilweise gesperrt werden. Zur Bergung und Räumung der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell