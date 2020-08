Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Betrüger erfolgreich, Geld übergeben

Bild-Infos

Download

Bernkastel-Kues (ots)

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet um Ihre Mithilfe

Am Donnerstag, den 30.07.2020, wurde eine 88jährige Frau aus der Moselregion Opfer eines sogenannten "Enkeltricks". Die Geschädigte erhielt einen Anruf einer angeblichen weiblichen Familienangehörigen, die ihr eine Notsituation vortäuschte. Durch eine geschickt geführte Gesprächsführung am Telefon kam es im Laufe des Nachmittages, gegen 15:00 Uhr, in Graach im Bereich Müllerstraße/Gestade, auf einem dortigen Parkplatz, zur Übergabe eines höheren Geldbetrages zwischen der Geschädigten und einem männlichen Mittäter.

In diesem Zusammenhang bitten wir um Ihre Mithilfe. Durch Mitwirkung des Opfers konnte ein Phantombild erstellt werden. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dieser Person machen. Auffällig in Erinnerung geblieben sind dem Opfer die unverhältnismäßig großen Lippen des Täters.

Weiter bitten wir um Mitteilung, ob im Laufe des Vormittages, nach 10:30 Uhr, bis etwa 15:30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen, z.B. sonstige auffällige Personen, Fahrzeuge etc. festgestellt wurden.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531-95270.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell