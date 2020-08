Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raub im Palastgarten - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Drei Täter beraubten am Sonntagabend, 16. August, gegen 23:50 Uhr einen 18-Jährigen im Trierer Palastgarten.

Die drei jungen Männer sprachen den Geschädigten an einer Parkbank im Palastgarten zunächst an und verwickelten ihn ein Gespräch. Anschließend beraubten sie ihn und flohen vom Tatort.

Zwei der drei Tatverdächtigen konnten wenig später festgenommen werden. Die beiden 28-Jährigen Beschuldigten wurden am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

